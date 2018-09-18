2018-09-18T15:44:13+03:00
Экономика

Медведев: Налоговый маневр в нефтяной отрасли не должен навредить потребителям

Премьер-министр РФ призвал правительство жестко контролировать ситуацию на топливном рынке
Денис СУХОВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАСС
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Ситуацию на топливном рынке страны необходимо жестко контролировать, чтобы не допустить роста цен в результате налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В частности председатель кабмина напомнил, что весной этого года сложилась непростая ситуация с ценами на топливо, которую пришлось исправлять «буквально в ручном режиме».

«Изменение в налогообложении в (нефтяной) отрасли не должно нанести ущерб ни нефтяным компаниям, ни российским потребителям нефтепродуктов», - отметил премьер.

По словам Медведева, «лимит повышения цен» на топливо в этом году уже «выбран», и повторения весенних событий на рынке допустить нельзя.

«В случае, если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их галопирующего роста, нам придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты», - пригрозил премьер, отметив, что такая возможность предусмотрена в законодательстве.

В то же время Медведев выразил надежду, что правительству не придется прибегать к подобным инструментам, и руководители нефтяных компаний услышали предупреждение кабмина.

Напомним, планируемые налоговый маневр в нефтяной отрасли подразумевает постепенное снижение экспортных пошлин до 0% с одновременным увеличением налога на добычу полезных ископаемых.

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