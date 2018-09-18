2018-09-18T15:58:01+03:00
Политика

Путин 19 сентября проведет заседание военно-промышленной комиссии

Перед началом мероприятия президент РФ примет участие в церемонии освящения закладного камня главного храма российских ВС
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во вторник, 18 сентября, появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин в ближайшую среду проведет заседание военно-промышленной комиссии. Как стало известно, встреча пройдет на территории выставочного комплекса подмосковного парка «Патриот».

Причем перед началом мероприятия глава нашего государства намерен принять участие в церемонии освящения закладного камня в основание главного храма Вооруженных сил (ВС) России, передает ТАСС. Стоит отметить, что строительство этого храма планируется завершить в 2020 году - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ране в сентябре стало известно, что у российской армии появится свой главный храм - высотой 95 метров и вместимостью шесть тысяч человек. Как ожидается, это будет третий по высоте православный храм в мире. При этом в нем будет пять престолов, центральный из которых назовут в честь главного христианского праздника - Воскресения Христова.

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