Вышел первый официальный трейлер к фильму "Капитан Марвел"

СЕГОДНЯ 17:08 2018-09-18T17:08:01+03:00

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Американская кинокомпания Marvel Studios выпустила первый официальный трейлер к супергеройскому фильму “Капитан Марвел”, который должен выйти в кинотеатрах в марте 2019 года. Он станет первым фильмом, главным персонажем которого выступит женщина-супергерой - Кэрол Денверс.

Несмотря на то, что до релиза картины осталось около полугода, о ее содержании было известно крайне мало. Так, подтвердилось, что фильм станет своеобразным приквелом саги о “Мстителях” - действие картины будет происходить в девяностые годы прошлого столетия. В ленте появятся как новые, так и давно известные персонажи: Корат Преследователь и Ронан Обвинитель из “Стражей Галактики”.

Кстати, фильм "Капитан Марвел" должен стать одним из самых дешевых проектов, киновселенной Marvel. Его производство обойдется в “скромные” 152 миллиона долларов. Для сравнения создание третьих “Мстителей” стоило 321 миллиона долларов.