2018-09-18T16:40:52+03:00
Политика

Путин проведет телефонный разговор с Нетаньяху

Президент РФ может созвониться с израильским премьером уже во вторник
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава нашего государства Владимир Путин во вторник, 18 сентября, созвониться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетяньяху.

«Позже в течение дня (запланирован разговор)», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Вероятно, в ходе этого телефонного разговора политики обсудят инцидент с российским Ил-20 в Сирии.

Напомним, в минувший понедельник, 17 сентября, российский самолет Ил-20 был сбит в Сирии. При этом в Минобороны РФ возложили вину за случившееся на израильские истребители. По данным российского оборонного ведомства, летчики еврейского государства использовали наше воздушное судно в качестве прикрытия и подставили его под удар средств ПВО Сирии. В результате Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. При этом погибли 15 российских военнослужащих.

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