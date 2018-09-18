21 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в Иране
Страшное ДТП произошло в иранской провинции Исфахан. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. В результате ДТП 21 человек погиб, люди горели заживо.
Сообщения об аварии поступили во вторник, 18 сентября. Авария произошла ночью, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тееран-Керман. Почти все пассажиры спали и не ожидали, что поездка приблизит их к смерти.
На одном из поворотов машина столкнулась с груженым бензовозом.
- Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, пока не известно. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося», - сообщают местные СМИ.
Столкновение автобуса и бензовоза в Иране.
После столкновения танкер мгновенно воспламенился. Топливо лилось повсюду, огонь мгновенно охватил автобус.
- Нефть намочила мою одежду. Я был весь в огне, но сумел забраться в заднюю часть автобуса. Нас было всего шесть или семь человек, которые смогли спастись, - цитирует телеканал «360» слова одного из пострадавших.
Люди рассказывают, что вскоре после начала пожара бензовоз взорвался.
Всего из автобуса удалось спасись не более десятка пассажирам. Трое человек были доставлены в местный госпиталь с сильными ожогами.