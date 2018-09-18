21 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в Иране

СЕГОДНЯ 16:58 2018-09-18T17:21:27+03:00

Только несколько человек смогли выбраться из горящего автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Страшное ДТП произошло в иранской провинции Исфахан. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. В результате ДТП 21 человек погиб, люди горели заживо.

Сообщения об аварии поступили во вторник, 18 сентября. Авария произошла ночью, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тееран-Керман. Почти все пассажиры спали и не ожидали, что поездка приблизит их к смерти.

На одном из поворотов машина столкнулась с груженым бензовозом.

- Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, пока не известно. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося», - сообщают местные СМИ.

Столкновение автобуса и бензовоза в Иране.

После столкновения танкер мгновенно воспламенился. Топливо лилось повсюду, огонь мгновенно охватил автобус.

- Нефть намочила мою одежду. Я был весь в огне, но сумел забраться в заднюю часть автобуса. Нас было всего шесть или семь человек, которые смогли спастись, - цитирует телеканал «360» слова одного из пострадавших.

Люди рассказывают, что вскоре после начала пожара бензовоз взорвался.

Всего из автобуса удалось спасись не более десятка пассажирам. Трое человек были доставлены в местный госпиталь с сильными ожогами.