2018-09-18T17:21:27+03:00
Происшествия

21 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в Иране

Авария произошла в иранской провинции Исфахан [видео]
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Только несколько человек смогли выбраться из горящего автобусаТолько несколько человек смогли выбраться из горящего автобусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Страшное ДТП произошло в иранской провинции Исфахан. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. В результате ДТП 21 человек погиб, люди горели заживо.

Сообщения об аварии поступили во вторник, 18 сентября. Авария произошла ночью, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тееран-Керман. Почти все пассажиры спали и не ожидали, что поездка приблизит их к смерти.

На одном из поворотов машина столкнулась с груженым бензовозом.

- Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, пока не известно. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося», - сообщают местные СМИ.

Столкновение автобуса и бензовоза в Иране.

После столкновения танкер мгновенно воспламенился. Топливо лилось повсюду, огонь мгновенно охватил автобус.

- Нефть намочила мою одежду. Я был весь в огне, но сумел забраться в заднюю часть автобуса. Нас было всего шесть или семь человек, которые смогли спастись, - цитирует телеканал «360» слова одного из пострадавших.

Люди рассказывают, что вскоре после начала пожара бензовоз взорвался.

Всего из автобуса удалось спасись не более десятка пассажирам. Трое человек были доставлены в местный госпиталь с сильными ожогами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай введет ответные пошлины на продукцию из США на сумму $60 млрд c 24 сентября
Новый Ван Дамм: парень из США удержал руками два авто от столкновения
Вышел первый официальный трейлер к фильму "Капитан Марвел"
Шойгу о крушении самолета Ил-20 в Сирии: Россия не оставит без ответа действия Израиля
Путин проведет телефонный разговор с Нетаньяху
Путин заявил, что одно из ответвлений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию
Испанская гольфистка была найдена мертвой на поле для гольфа в США
Путин 19 сентября проведет заседание военно-промышленной комиссии
Медведев: Налоговый маневр в нефтяной отрасли не должен навредить потребителям
Катастрофа самолета Ил-20 в Сирии: Израиль заявил, что предупреждал РФ об ударах по САР
Игроков «Спартака» Глушакова и Ещенко отстранили от занятий за одобрение критики тренера
ЕК расследует наличие возможного сговора между BMW, Volkswagen и Daimler