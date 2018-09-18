Минфин РФ поддержал предложения главы ВТБ по дедолларизации экономики

СЕГОДНЯ 17:52 2018-09-18T17:52:37+03:00

Заместитель главы ведомства Алексей Моисеев отметил, что экспорт из России должен осуществляться преимущественно за рубли

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Доллар не должен оставаться обычным элементом делового оборота в России, расчеты между резидентами страны должны в основном осуществляться в рублях, а экспортировать товары также следует за национальную валюту.

Такое мнение выразил заместитель министра финансов страны Алексей Моиисеев.

«Понятно, что не предполагается запрет на абсолютное хождение доллара. Таких вещей никто не поддерживает... Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», - подчеркнул Моисеев.

По его словам, российским организациям следует минимизировать или даже полностью исключить расчеты между собой в долларах без «непосредственной необходимости». Также торговые расчеты с третьими странами должны осуществляться в национальных валютах, а экспорт товаров из России следует производить преимущественно за рубли.

В частности, для таких экспортеров Минфин предлагает ввести административные послабления, проекты которых в настоящее время прорабатываются.

«Первое - льготы, связанные с размером штрафов , второе - срок обязательного возврата валютной выручки , третье - возможная и очень поэтапная отмена репатриации валютной выручки при экспорте за рубли. Также рассматриваются налоговые меры - например, ускоренный возврат НДС», - уточнил Моисеев.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин представил план из четырех первоочередных задач, которые необходимо выполнить для освобождения экономики от долларовой зависимости.