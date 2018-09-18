Газовый баллон взорвался в пассажирском автобусе в Узбекистане

СЕГОДНЯ 18:07 2018-09-18T18:07:02+03:00

Четыре человека погибли на месте и еще один скончался в больнице

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Взрыв газового баллона в пассажирском автобусе под Бухарой унес жизни пятерых человек. Четверо скончались на месте, а пятый пострадавший умер от полученных травм в больнице.

Авария произошла во вторник, 18 сентября. В Узбекистане в пассажирском автобусе сдетонировало газовое оборудование.

На момент ЧП в автобусе находилось 28 человек. Большинство из них смогли самостоятельно выбраться, пишет «Утро.ру».

Сайт kp.ru писал, что крупная авария с участием пассажирского транспорта произошла в Иране. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. Автоцистерна перевернулась и загорелась. Огонь охватил автобус. В результате более 20 человек погибли.

Еще одна авария с автобусом произошла сегодня в Турции. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с трассы и опрокинулась в водный канал. В этом ДТП погибли семь человек. Еще восемь человек обратились за помощью к медикам после произошедшего.

На месте работают спасатели. Им предстоит вытащить транспорт из канала.