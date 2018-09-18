Газовый баллон взорвался в пассажирском автобусе в Узбекистане
Взрыв газового баллона в пассажирском автобусе под Бухарой унес жизни пятерых человек. Четверо скончались на месте, а пятый пострадавший умер от полученных травм в больнице.
Авария произошла во вторник, 18 сентября. В Узбекистане в пассажирском автобусе сдетонировало газовое оборудование.
На момент ЧП в автобусе находилось 28 человек. Большинство из них смогли самостоятельно выбраться, пишет «Утро.ру».
Сайт kp.ru писал, что крупная авария с участием пассажирского транспорта произошла в Иране. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. Автоцистерна перевернулась и загорелась. Огонь охватил автобус. В результате более 20 человек погибли.
Еще одна авария с автобусом произошла сегодня в Турции. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с трассы и опрокинулась в водный канал. В этом ДТП погибли семь человек. Еще восемь человек обратились за помощью к медикам после произошедшего.
На месте работают спасатели. Им предстоит вытащить транспорт из канала.