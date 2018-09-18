2018-09-18T18:16:31+03:00
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий и пытках мирного населения в Донбассе

Ранее Владимир Болтенко добровольно сдался МГБ Донецкой народной республики
Денис СУХОВ
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Фото: Министерство Государственной Безопасности ДНРФото: Министерство Государственной Безопасности ДНР
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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Болтенко добровольно сдался Министерству государственной безопасности ДНР и рассказал о подготовках диверсия и карательных рейдов против мирных жителей Донбасса.

Болтенко указал, что с 2014 по 2016 годы проходил службу в управлении СБУ в Мариуполе, где «неоднократно был свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп, формируемых с целью устранения высокопоставленных лиц ДНР».

Кроме того, он не раз был очевидцем противоправных действий сослуживцев в отношении гражданских лиц, которых допрашивали с применением пыток.

По словам Болтенко, руководство управление СБУ по Донецкой области создало оперативно-боевую группу, которая совместно с боевиками националистических батальонов проводила карательные рейды вблизи линии разграничения, целью которых было мирное население, поддерживающие народные республики Донбасса.

«Ввиду того, что Болтенко категорически не поддерживал данные действия сотрудников и руководства УСБУ, он, не дождавшись приказа об увольнении, принял решение вернуться в Донецк и обратиться в МГБ ДНР с явкой с повинной», - уточнили в донецком ведомстве.

Напомним, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также жертвой взрыва стал его телохранитель, еще 11 человек пострадали.

Позже силовики ДНР отчитались о задержании подозреваемых исполнителей теракта, которые признались, что взрыв был диверсией украинских спецслужб.

В Москве убийство Захарченко охарактеризовали как подлое убийство, направленное на подрыв мирного процесса в Донбассе.

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