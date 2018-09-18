Экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий и пытках мирного населения в Донбассе
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Болтенко добровольно сдался Министерству государственной безопасности ДНР и рассказал о подготовках диверсия и карательных рейдов против мирных жителей Донбасса.
Болтенко указал, что с 2014 по 2016 годы проходил службу в управлении СБУ в Мариуполе, где «неоднократно был свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп, формируемых с целью устранения высокопоставленных лиц ДНР».
Кроме того, он не раз был очевидцем противоправных действий сослуживцев в отношении гражданских лиц, которых допрашивали с применением пыток.
По словам Болтенко, руководство управление СБУ по Донецкой области создало оперативно-боевую группу, которая совместно с боевиками националистических батальонов проводила карательные рейды вблизи линии разграничения, целью которых было мирное население, поддерживающие народные республики Донбасса.
«Ввиду того, что Болтенко категорически не поддерживал данные действия сотрудников и руководства УСБУ, он, не дождавшись приказа об увольнении, принял решение вернуться в Донецк и обратиться в МГБ ДНР с явкой с повинной», - уточнили в донецком ведомстве.
Напомним, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также жертвой взрыва стал его телохранитель, еще 11 человек пострадали.
Позже силовики ДНР отчитались о задержании подозреваемых исполнителей теракта, которые признались, что взрыв был диверсией украинских спецслужб.
В Москве убийство Захарченко охарактеризовали как подлое убийство, направленное на подрыв мирного процесса в Донбассе.
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