2018-09-18T18:21:21+03:00
Экономика

Греф допустил снижение ставок по ипотеке до 7%

По мнению главы Сбербанка, жилищные кредиты подешевеют до такого уровня уже через два-три года
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Сбербанка России Герман ГрефГлава Сбербанка России Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Глава Сбербанка России Герман Греф не исключает, что ставки по ипотеке снизятся до 7%. По его мнению, произойти это может уже через два-три года. Как считает бизнесмен, предпосылки для такого развития событий уже есть.

«В перспективе двух-трех лет я вполне допускаю, что ставки (по ипотеке) будут на уровне 7%», - приводит слова Грефа ТАСС.

Также руководитель крупнейшего российского банка заверил, что в ближайших планах его кредитной организации пока нет повышения ипотечных ставок, однако, как он подчеркнул, «нужно смотреть ситуацию на рынке». При этом глава финансового учреждения выразил уверенность в том, что нынешний тренд на повышение ставок имеет временный характер.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад все эксперты в один голос заявляли о том, что жилищные кредиты основательно подешевеют. Причем и тогда Герман Греф был самым большим оптимистом. Так, в октябре прошлого года он заверял, что понижение ставка по ипотеке в 5% «не за горами».

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