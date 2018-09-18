2018-09-18T18:23:18+03:00
Общество

Владимир Колокольцев: Сокращение числа преступлений в России - следствие, в том числе, взаимодействия с коллегами из Белоруссии

В Новополоцке прошло заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства
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Глава МВД Владимир КолокольцевГлава МВД Владимир КолокольцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудничество министерств внутренних дел России и Белоруссии благоприятно сказывается на криминогенной обстановке внутри Союзного государства. Такую мысль озвучил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, которое прошло в Новополоцке.

«Во многом благодаря совместным усилиям удалось улучшить ситуацию в зоне ответственности органов внутренних дел. Так, за последние пять лет на территории России сократилось как общее количество преступлений, так и относящихся к категории тяжких и особо тяжких», - цитирует главу российского МВД сайт Постоянного Комитета Союзного государства.

При этом отмечено снижение числа преступлений, совершенных гражданами одного государства на территории другого. Взаимодействие министерств двух стран Объединенная коллегия признала успешным. Сотрудники правоохранительных органов двух стран помогают друг другу как в повседневной рутине, так и во время оперативных мероприятий.

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