2018-09-18T18:28:15+03:00
Спорт

Российский тренер поддержал отстранение от тренировок Глушакова и Ещенко

Эксперт отметил, что опытные игроки «Спартака» не могли не знать о последствиях, которые повлечет за собой их поступок
Ася РОМАНЧУК
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Футболисты "Спартака" были отстранены от тренировок за неуместный лайкФутболисты "Спартака" были отстранены от тренировок за неуместный лайкФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский футболист и тренер Валерий Гладилин поддержал тренера «Спартака» Массимо Карреру в его решении отстранить от тренировок двух футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

По словам заслуженного тренера РФ, дисциплинарное наказание, которое было наложено на футболистов, вполне соответствует их проступку.

- Они не могли не знать последствий, которые повлекут их действия. Клуб поступил так, как это приписывали правила, - прокомментировал Валерий Гладилин RT.

В клубных контрактах игроков есть пункты, где прописаны наказания за поступки, которые наносят вред имиджу клуба.

Именно так были расценены действия Глушакова и Ещенко. Футболисты «Спартака» поставили лайк публикации актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова. Автор в стихотворной форме посмеялся над Каррерой после поражения от грозненского «Ахмата».

Позже футболисты утверждали, что не отмечали пост, сообщает «Пятый канал».

Сайт kp.ru писал, что главный тренер команды Массимо Каррера отстранил от занятий с основным составом капитана Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Это значит, что по крайней мере в ближайшей игре "красно-белых" против венского "Рапида" в Лиге Европы на этих футболистов не будут рассчитывать спартаковцы.

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