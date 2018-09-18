2018-09-18T18:38:58+03:00
В мире

Крушение российского Ил-20 в Сирии: США выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета

В результате крушения российского Ил-20 в Сирии погибли 15 военнослужащих
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Ил-20Самолет Ил-20Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 18 сентября, в США прокомментировали крушение российского Ил-20 в Сирии. Так, спецпредставитель Соединенных Штатов по САР Джеймс Джеффри, выступая в Совете Безопасности (СБ) ООН от постпредства своей страны, выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета, сбитого 17 сентября в районе Латакии.

«Я бы хотел выразить соболезнования нашему партнеру по Совбезу России в связи с трагической гибелью людей при крушении самолета вчера», - цитирует дипломата РИА Новости.

Также Джеффри подчеркнул, что случившаяся трагедия «напомнила о необходимости найти долгосрочное мирное и политическое решение сирийского кризиса».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 17 сентября, российский Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. При этом в Минобороны РФ ответственность за случившееся возложили на Израиль. Как выяснилось, истребители еврейского государства, прикрываясь нашим самолетом, бомбили территорию арабской республики и в итоге подставили его под удар.

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