2018-09-18T18:52:01+03:00
Крушение самолета Ил-20 в Сирии

Премьер-министр Израиля выразил соболезнование Путину

Беньямин Нетаньяху заверил, что готов предоставить все имеющиеся данные об инциденте
Александр КОЦ@sashakots
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Премьер-министр Израиля заявил, что готов передать в Москву всю необходимую информацию для расследования инцидентаПремьер-министр Израиля заявил, что готов передать в Москву всю необходимую информацию для расследования инцидентаФото: REUTERS
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Как рассказали в канцелярии главы израильского кабмина, Беньямин Нетаньяху позвонил президенту России и выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих в результате трагической авиакатастрофы над Средиземным морем. Он указал, что ответственность за крушение лежит на правительстве Сирии.

Премьер-министр Израиля заявил, что готов передать в Москву всю необходимую информацию для расследования инцидента. И даже отправить в Россию главу израильских ВВС.

Напомним, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. Минобороны РФ ответственность за случившееся возложило на Израиль - истребители этой страны, прикрываясь нашим самолетом, бомбили сирийскую территорию и в итоге подставили Ил-20 под удар.

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