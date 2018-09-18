Премьер-министр Израиля выразил соболезнование Путину

СЕГОДНЯ 18:51 2018-09-18T18:52:01+03:00

Премьер-министр Израиля заявил, что готов передать в Москву всю необходимую информацию для расследования инцидента Фото: REUTERS

Беньямин Нетаньяху заверил, что готов предоставить все имеющиеся данные об инциденте

Изменить размер текста: A A

Как рассказали в канцелярии главы израильского кабмина, Беньямин Нетаньяху позвонил президенту России и выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих в результате трагической авиакатастрофы над Средиземным морем. Он указал, что ответственность за крушение лежит на правительстве Сирии.

Премьер-министр Израиля заявил, что готов передать в Москву всю необходимую информацию для расследования инцидента. И даже отправить в Россию главу израильских ВВС.

Напомним, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. Минобороны РФ ответственность за случившееся возложило на Израиль - истребители этой страны, прикрываясь нашим самолетом, бомбили сирийскую территорию и в итоге подставили Ил-20 под удар.