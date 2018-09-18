2018-09-18T19:25:23+03:00
В мире

Пентагон готов поддержать договоренности России и Турции по Идлибу

Американский полковник Шон Райан считает, что создание демилитаризованной зоны в сирийской провинции поможет спасти человеческие жизни
Дарья ИВАШКИНА
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Пентагон готов поддержать договоренности России и Турции по ИдлибуПентагон готов поддержать договоренности России и Турции по ИдлибуФото: REUTERS
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В Пентагоне прокомментировали решение России и Турции создать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб. Как заявил официальный представитель возглавляемой США международной коалиции Шон Райан, Вашингтон поддержит договоренности Москвы и Анкары, если они помогут спасти жизни и избежать гуманитарной катастрофы в регионе.

«Могу сказать, что если они будут выполняться и помогут спасти жизни, позволят избежать гуманитарной катастрофы, то, определенно, мы это поддерживаем», - приводит слова американского полковника ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 17 сентября, российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджепа Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. В частности, в ходе той встречи лидеры двух стран договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.

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