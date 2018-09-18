Путин призвал губернаторов формировать команды на основе общих ценностей

СЕГОДНЯ 19:40 2018-09-18T19:40:31+03:00

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Во вторник, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин провел встречу с избранными главам регионов - победителями выборов, прошедших в нашей стране в единый день голосования, 9 сентября. Так, российский лидер поздравил политиков с победой и попросил их максимально быстро включиться в работу.

Также Путин призвал губернаторов формировать свои команды по принципу общих ценностей, а не политических взглядов. «Прошедшие выборы вновь показали: граждане поддерживают тенденции на обновление и ваши команды должны формироваться, прежде всего, на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или партийной принадлежности», - приводит слова главы нашего государства сайт Кремля.

При этом президент выразил надежду на то, что соратниками и помощниками новых руководителей будут «люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 сентября в России прошел единый день голосования. В тот день состоялись выборы глав 26 российских регионов. Еще в 16 субъектах РФ выбирали депутатов региональных парламентов.