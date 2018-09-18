2018-09-18T19:40:31+03:00
Политика

Путин призвал губернаторов формировать команды на основе общих ценностей

Президент РФ провел встречу с избранными главам регионов
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин провел встречу с избранными главам регионов - победителями выборов, прошедших в нашей стране в единый день голосования, 9 сентября. Так, российский лидер поздравил политиков с победой и попросил их максимально быстро включиться в работу.

Также Путин призвал губернаторов формировать свои команды по принципу общих ценностей, а не политических взглядов. «Прошедшие выборы вновь показали: граждане поддерживают тенденции на обновление и ваши команды должны формироваться, прежде всего, на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или партийной принадлежности», - приводит слова главы нашего государства сайт Кремля.

При этом президент выразил надежду на то, что соратниками и помощниками новых руководителей будут «люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 сентября в России прошел единый день голосования. В тот день состоялись выборы глав 26 российских регионов. Еще в 16 субъектах РФ выбирали депутатов региональных парламентов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нет иллюзий»: Госдеп признал, что Россия не пойдет на условия США по санкциям
Путин передал Чечне нефтяную компанию
Пентагон готов поддержать договоренности России и Турции по Идлибу
Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: премьер Израиля заверил в готовности передать все данные по крушению Ил-20
Британские ученые научились лечить рак с помощью устриц
Премьер-министр Израиля выразил соболезнование Путину
Крушение российского Ил-20 в Сирии: США выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета
Российский тренер поддержал отстранение от тренировок Глушакова и Ещенко
Владимир Колокольцев: Сокращение числа преступлений в России - следствие, в том числе, взаимодействия с коллегами из Белоруссии
Греф допустил снижение ставок по ипотеке до 7%
Экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий и пытках мирного населения в Донбассе
Газовый баллон взорвался в пассажирском автобусе в Узбекистане
Минфин РФ поддержал предложения главы ВТБ по дедолларизации экономики
Китай введет ответные пошлины на продукцию из США на сумму $60 млрд c 24 сентября
Новый Ван Дамм: парень из США удержал руками два авто от столкновения
Вышел первый официальный трейлер к фильму "Капитан Марвел"
Шойгу о крушении самолета Ил-20 в Сирии: Россия не оставит без ответа действия Израиля
21 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в Иране
Путин проведет телефонный разговор с Нетаньяху
Путин заявил, что одно из ответвлений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию
Испанская гольфистка была найдена мертвой на поле для гольфа в США
Путин 19 сентября проведет заседание военно-промышленной комиссии
Медведев: Налоговый маневр в нефтяной отрасли не должен навредить потребителям
Катастрофа самолета Ил-20 в Сирии: Израиль заявил, что предупреждал РФ об ударах по САР
Игроков «Спартака» Глушакова и Ещенко отстранили от занятий за одобрение критики тренера
ЕК расследует наличие возможного сговора между BMW, Volkswagen и Daimler