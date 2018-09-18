По заказа Пентагона ученые создают нарушающий законы физики двигатель

СЕГОДНЯ 20:41 2018-09-18T20:41:31+03:00

Ученые утверждают, что отсутствие расходного топлива или рабочего тела EmDrive может нарушить закон сохранения импульса Фото: скрин с видео

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Ученые из университета Плимута в Британии планируют создать так называемый «невозможный двигатель» EmDrive, задачей которого будет, насколько бы абсурдным это на первый взгляд ни показалось, нарушить законы физики. Его разработка ведется по заказу Пентагона, который уже выделил физикам 1,3 миллиона долларов.

Главной особенностью двигателя, на данный момент представленного только на фазе компьютерных моделей и чертежей, станет то, что работать он будет без топлива.

С помощью очень мощного магнетрона (такое устройство, к примеру, позволяет вам разогревать еду в микроволновой печи) и замкнутой камере-резонатору исследователи планируют заставитть накапливающиеся электромагнитные колебания выступать источником тяги. Ученые утверждают, что отсутствие расходного топлива или рабочего тела EmDrive может нарушить закон сохранения импульса.

«По сути, любой космический корабль сможет двигаться в космосе, если у него будет источник тока. Межзвездные полеты будут открыты для человечества», — подчеркнул исследователь в сообщении на сайте университета.

Большинство мировых ученых крайне скептично относятся к идее физиков-фантастов, но вопреки мнениям скептиков Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США уже выделило грант на проект.