2018-09-18T21:07:12+03:00
Политика

Путин заявил о нарушении Израилем суверенитета Сирии

После катастрофы самолета Ил-20 состоялся телефонный разговор президента РФ с премьером еврейского государства Нетаньяху
Дарья ИВАШКИНА
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Израиль регулярно бомбит территорию СирииИзраиль регулярно бомбит территорию СирииФото: REUTERS
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В Кремле рассказали о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшемся во вторник, 18 сентября.

Как стало известно, в ходе беседы российский лидер напомнил председателю правительства еврейского государства о том, что операции израильских военно-воздушных сил (ВВС) в Сирии нарушают суверенитет этой страны.

Также Путин заметил, что в случае с российским самолетом Ил-20, сбитым в минувший понедельник сирийскими средствами ПВО по вине израильских военных, не были соблюдены и двусторонние договоренности о предотвращении опасных инцидентов. «Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций», - подчеркивается в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября российский Ил-20 был сбит на территории Сирии. Как выяснилось, истребители еврейского государства, прикрываясь нашим самолетом, бомбили сирийскую территорию и в итоге подставили его под удар средств ПВО арабской республики. В результате крушения воздушного судна погибли 15 военнослужащих.

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