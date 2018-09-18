Роботизация производства не уничтожит рабочие места, а создаст 58 млн новых

СЕГОДНЯ 22:49 2018-09-18T22:49:47+03:00

Предприятия не будут просто заменять людей роботами, а просто перенесут часть операций на механизмы и алгоритмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В подавляющем большинстве случаев роботы просто не смогут заменить человека

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Использование новых технологий в автоматизации производства не угрожает людям в потерz[ рабочих мест – такие выводы сделали авторы доклада The Future of Jobs 2018.

Развитие технологий производства действительно снизит число вакансий «на конвеере» , но при этом создаст 58 миллионов новых, они будут связаны с организацией и управлением производства.

По подсчетам аналитиков, благодаря внедрению новых технологий производительность труда в ближайшие 4 года в среднем вырастет на 30%, но важно учитывать и то, что всем работникам станет необходимо обновлять свою квалификацию, а возможно, даже переучиваться. Согласно опросам, проведенным авторами исследования, подавляющее большинство российских работодателей (86%) планируют нанимать новых сотрудников, а не вкладываться в переобучение сформированного штата.

Благодаря так называемой «стратегии дополнения» компании и предприятия, планирующие проводить автоматизацию производства, не будут просто заменять людей роботами, а просто перенесут часть операций на механизмы и алгоритмы, значительно повысив производительность.