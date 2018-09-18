2018-09-18T21:29:36+03:00
Политика

МИД РФ вызывал послов Швейцарии и Нидерландов из-за «шпиономании»

В Москве предупредили о возможности нанесения серьезного ущерба двусторонним отношениям
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ вызывал послов Швейцарии и Нидерландов из-за «шпиономании»МИД РФ вызывал послов Швейцарии и Нидерландов из-за «шпиономании»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 18 сентября, МИД РФ вызывал послов сразу двух стран - Нидерландов и Швейцарии.

Как уточнили в дипведомстве, голландский диппредставитель Рене Джонс-Бос была приглашена «в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании». При этом российские дипломаты в ходе беседы с послом напомнили ей о «недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций, в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики».

Что касается швейцарского посла Ив Росье, то его в министерстве иностранных дел нашей страны ждали за тем, чтобы потребовать разъяснений в связи со звучащими в последнее время в Швейцарии бездоказательными обвинениями в адрес РФ. Так, в Берне уже успели обвинить Москву в «наращивании активности российских спецслужб» и причастности неких «российских агентов» к неким «незаконным действиям».

«Послу было указано на то, что продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьезный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям», - уточняется на сайте МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала «сенсационный» материал о том, что какие-то российские агенты якобы наблюдали за лабораторией в Шпице, которая занимается ядерным, химическим и биологическим оружием. А вскоре после этого Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России.

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