2018-09-18T22:06:39+03:00
Происшествия

Два автобуса столкнулись под Воронежем: два человека погибли, и еще 40 пострадали

ДТП случилось на 525-м километре трассы «Дон»
Дарья ИВАШКИНА
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Два автобуса столкнулись на трассе «Дон» под ВоронежемДва автобуса столкнулись на трассе «Дон» под ВоронежемФото: Предоставлено очевидцем
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Во вторник, 18 сентября, серьезное ДТП случилось в Воронежской области. На 525-м километре трассы «Дон» столкнулись два пассажирских автобуса.

Как стало известно, без жертв и пострадавших не обошлось. Однако данные об их количестве разнятся. Так, источник в экстренных службах сообщил журналистам о том, что травмы различной степени тяжести получили в общей сложности 40 человек, отметив при этом, что состояние десяти из них в настоящее время оценивается как тяжелое.

Между тем в медицинских службах заявили о двух погибших и 19 пострадавших. «Погибли два человека. Точное число пострадавших уточняется. Травмы и ушибы подтверждены у 19 человек», - сказал собеседник ТАСС.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители: они выпаются установить все обстоятельства и причины случившегося.

Отметим, аварии с участием пассажирского автотранспорта далеко не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне на востоке Москвы автобус врезался в трамвай. В итоге тогда даже пришлось временно менять маршруты следования общественного транспорта.

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