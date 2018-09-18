Российские военные подняли из воды обломки сбитого в Сирии Ил-20

СЕГОДНЯ 22:28 2018-09-18T22:29:05+03:00

Как уточнили в Минобороны РФ, самолет упал в 27-ми километрах к западу от населенного пункта Баниас

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Во вторник, 18 сентября, Минобороны РФ заявило, что в Средиземном море удалось найти место падения сбитого в Сирии российского самолета Ил-20. Как уточнили в ведомстве, воздушное судно упало в 27-ми километрах к западу от населенного пункта Баниас, расположенного в сирийской провинции Латакия.

При этом на корабли ВМФ РФ уже подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи погибших, а также обломки самолета, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Стоит отметить, что в поисковой операции в настоящее время участвуют восемь российских кораблей, катеров и судов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российский Ил-20 был сбит ПВО Сирии в минувший понедельник, 17 сентября. В результате погибли 15 военнослужащих. Причем, как выяснили в министерстве обороны нашей страны, ответственность за случившееся несет Израиль. Дело в том, что истребители еврейского государства в момент ЧП бомбили территорию арабской республики, прикрываясь при этом нашим самолетом.