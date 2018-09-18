Матч Галатасарай - Локомотив: москвичи уступают 0:1 после первого тайма

СЕГОДНЯ 22:47 2018-09-18T22:47:39+03:00

Гарри Родригес забил первый гол в этом поединке. Фото: REUTERS

Мяч наши пропустили в начале поединка

Изменить размер текста: A A

В Стамбуле завершился первый тайм матча 1 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Локомотив" гостит в Турции у "Галатасарая". После стартовых 45 минут хозяева поля выигрывают у москвичей со счетом 1:0.

На 8-й минуте матча Гарри Родригес забил первый гол в матче, мощно пробив из пределов штрафной. Этот мяч оказался единственным до конца первого тайма поединка.

Команды ушли на 15-минутный перерыв. Вскоре поединок будет возобновлен уже в рамках второго тайма.

Матч Галатасарай - Локомотив проходит в Стамбуле 18 сентября и начался в 22:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проводит онлайн-трансляцию поединка.