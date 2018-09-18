Матч Галатасарай - Локомотив: москвичи уступают 0:1 после первого тайма
Мяч наши пропустили в начале поединка
Гарри Родригес забил первый гол в этом поединке.Фото: REUTERS
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В Стамбуле завершился первый тайм матча 1 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Локомотив" гостит в Турции у "Галатасарая". После стартовых 45 минут хозяева поля выигрывают у москвичей со счетом 1:0.
На 8-й минуте матча Гарри Родригес забил первый гол в матче, мощно пробив из пределов штрафной. Этот мяч оказался единственным до конца первого тайма поединка.
Команды ушли на 15-минутный перерыв. Вскоре поединок будет возобновлен уже в рамках второго тайма.
Матч Галатасарай - Локомотив проходит в Стамбуле 18 сентября и начался в 22:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проводит онлайн-трансляцию поединка.