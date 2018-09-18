Трамп о крушении российского Ил-20 в Сирии: это чрезвычайно печально

СЕГОДНЯ 22:48 2018-09-18T22:48:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник, 18 сентября, на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, прокомментировал крушение российского Ил-20 в Сирии.

В частности, американский лидер назвал инцидент со сбитым самолетом «чрезвычайно печальным», а всю ситуацию - «не очень хорошей». «На основе изучения фактов можно сделать вывод, что Сирия сбила российский самолет. Я понимаю, что по меньшей мере погибли 14 человек, и это чрезвычайно печально», - приводит словам хозяина Белого дома ТАСС.

Между тем в Минобороны РФ ранее заявили, что ответственность за крушение Ил-20 несет Израиль: истребители еврейского государства в момент ЧП бомбили территорию Сирии, прикрываясь при этом нашим самолетом. Проще говоря, израильские летчики подставили российское воздушное судно под удар средств ПВО арабской республики.