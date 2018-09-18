2018-09-18T23:12:32+03:00
Политика

Минздрав заявил о готовности обсудить инициативу введения «сухого закона»

При этом глава ведомства Вероника Скворцова отметила, что подобные радикальные решения могут нести определенные риски
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Минздрава Вероника СкворцоваГлава Минздрава Вероника СкворцоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала идею депутата Госдумы Виталия Милонова о временном «сухом законе». По ее словам, пока подобных инициатив не поступало. При этом министр заявила о готовности возглавляемого ей ведомства рассмотреть возможность возвращения «сухого закона», если такой запрос поступит в министерство.

«Мы будем обязательно это (инициативу) изучать, к нам пока такой инициативы не заходило», - приводит слова Скворцовой ТАСС.

При этом руководитель Минздрава подчеркнула, что подобные радикальные идеи должны тщательно обсуждаться, чтобы учесть все возможные сопутствующие риски.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что Милонов направил министру здравоохранения письмо, в котором предложил временно ввести в России «сухой закон». По мнению политика, это позволит властям привести «в порядок» всю алкогольную отрасль.

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