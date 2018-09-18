Трамп рассматривает запрос Польши о размещении военной базы США
Вашингтон рассматривает просьбу правительства Польши о размещении в стране постоянной военной базы США. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп перед встречей с польским главой Анджеем Дудой.
«Мы рассматриваем этот вопрос очень серьезно, я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем, да», - сказал глава Белого дома.
Ранее Варшава напрямую обратилась к Трампу с предложением о размещении частей ВС США в Полье на постоянной основе. Дуда даже пообещал на пресс-конференции с американским президентом, что он назовет базу «Форт Трампа» и что она послужит оплотом против «угрозы из Москвы», передает агентство Reuters.
Глава Белого дома сказал, что разделяет обеспокоенность своего коллегипо поводу России, которая «уважает силу».
«Я солидарен с президентом. Я чувствую, что он прав», - сказал Трамп.
Напомним, еще в мае сайт kp.ru сообщал, что польское правительство готово раскошелиться на два миллиарда долларов, чтобы оплатить размещение на своей территории постоянной военной базы США. А 15 сенттября Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о «реальном шансе» на появление постоянных военных баз США в его стране.