Трамп рассматривает запрос Польши о размещении военной базы США

18 Сент. 23:23 2018-09-18T23:23:50+03:00

Президент США заверил, что Вашингтон очень серьезно относится к предложению Варшавы

Изменить размер текста: A A

Вашингтон рассматривает просьбу правительства Польши о размещении в стране постоянной военной базы США. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп перед встречей с польским главой Анджеем Дудой.

«Мы рассматриваем этот вопрос очень серьезно, я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем, да», - сказал глава Белого дома.

Ранее Варшава напрямую обратилась к Трампу с предложением о размещении частей ВС США в Полье на постоянной основе. Дуда даже пообещал на пресс-конференции с американским президентом, что он назовет базу «Форт Трампа» и что она послужит оплотом против «угрозы из Москвы», передает агентство Reuters.

Глава Белого дома сказал, что разделяет обеспокоенность своего коллегипо поводу России, которая «уважает силу».

«Я солидарен с президентом. Я чувствую, что он прав», - сказал Трамп.

Напомним, еще в мае сайт kp.ru сообщал, что польское правительство готово раскошелиться на два миллиарда долларов, чтобы оплатить размещение на своей территории постоянной военной базы США. А 15 сенттября Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о «реальном шансе» на появление постоянных военных баз США в его стране.