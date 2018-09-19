2018-09-19T00:14:12+03:00
Политика

Трамп навал несчастьем покупку Германией энергоносителей у России

Президент заверил, что США не будут вводить санкции в отношении компаний участвующих в «Северном потоке-2»
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Для народа Германии большим несчастьем является то, что правительство страны тратит миллиарды долларов на покупку энергоносителей у России. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома заверил, что Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", - сказал Трамп.

Он также считает, что правительству ФРГ делать такие большие траты на российский проект «просто смешно».

"И я могу вам сказать, что немцам не нравится это", - уверен глава США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель 14 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии, заявила о важности проекта «Северный поток - 2» для ФРГ. По ее словам, потребность ФРГ в газе со временем будет только расти.

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