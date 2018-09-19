2018-09-19T01:47:31+03:00
В мире

Минюст США требует два китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами

Информагенство «Синьхуа» и телеканал CGTN не смогут работать в будущем без выполнения этого условия
Юлия ДИВЕЕВА
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США требуют регистрации иноагентами от китайских СМИСША требуют регистрации иноагентами от китайских СМИФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайские информагентство «Синьхуа» и телеканал CGTN должны зарегистрироваться в США в качестве иностранных агентов. С таким требованием выступило американское Министерство юстиции.

Как пишет газета The Wall Street Journal, в последние несколько недель ведомство обратилось к руководству представительств этих средств массовой информации. Свои претензии Минюст аргументировал законом, касающемя деятельности лоббистов.

В редакции газеты отметили, что эти действия попадают в общий поток попыток американских властей «противодействовать операциям других государств по укреплению влияния», и вполне соответствуют общему ужесточением курса Вашингтона в отношении Пекина.

Нвапомним, сайт kp.ru писал, что в феврале 2018 года в США зарегистрировалась как иностранный агент американская компания RIA Global, производящая программы для международного агентства Sputnik. Таким образом, фирма выполнила требования Минюста США в соответствии с законом о регистрации иноагентов (FARA).

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