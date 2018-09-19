В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США

СЕГОДНЯ 02:15 2018-09-19T02:15:52+03:00

Авианосец «Гарри Трумэн», ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев будут поддерживать союзников по НАТО в регионе

Изменить размер текста: A A

В Средиземном море начала выполнение поставленных задач авианосная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Авианосец несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты. Помимо него в состав группы входят ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев.

Как пояснили в пресс-службе, группа судов будет продолжать оказывать поддержку союзникам по НАТО, европейским и африканским странам-партнерам, а также партнерам по коалиции. Также группа будет защищать интересы национальной безопасности США в Европе и Африке, передает РИА Новости.

В настоящее время в Средиземном море находятся несколько боевых кораблей стран НАТО.

Напомним, в апреле сайт kp.ru сообщал, что атомный авианосец «Гарри Трумэн» в сопровождении ракетного крейсера и четырех эсминцев Военно-морских сил США вышел из базы Норфолк в штате Виржиния и направляется на Ближний Восток. Представитель ВМС сообщила, что «это плановый поход» ударной группы, которая, по ее словам, будет проводить «операции по обеспечению безопасности на море». А в Генштабе российских ВС ожидали прибытие группы в Персидский залив в мае.