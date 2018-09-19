2018-09-19T02:53:19+03:00
Экономика

Сбербанк не видит необходимости в конвертации валютных депозитов в рубли

Герман Греф заверил, что такой сценарий не рассматривается ни при каких обстоятельствах
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сбербанк не станет конвертировать долларовые вклады в рубли при выплатах клиентамСбербанк не станет конвертировать долларовые вклады в рубли при выплатах клиентамФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Возможность конвертации валютных депозитов в рубли в случае ужесточения санкций Сбербанк не рассматривал и не рассматривает. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф во вторник

Он подчеркнул, что такой вариант событий не может произойти и в будущем.

"В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях", - заявил Греф.

Он также отметил, что за последнее время Сбербанк не фиксировал роста перевода валютных депозитов в рубли.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что госбанки в России могут выдавать долларовые депозиты клиентам, конвертировав их в другую валюту. Он отметил, что вкладчики обязательно получат свои деньги, неизвестно только, в какой валюте.

Греф в комментарии назвал это заявление оговоркой «без всяческого намека» на перевод долларов в другую валюту, передает Интерфакс.

"Таких вариантов не существует, они не рассматриваются, и честно сказать, до того, как этот шум поднялся в социальных сетях, даже в голову никому такое не приходило. Видимо, страхи настолько велики, что даже такую безобидную фразу, которую он допустил, истолковали так", - пояснил глава Сбербанка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Samsung больше не будет выпускать бюджетные смартфоны
Папа Франциск призвал молодежь беречь свою сексуальность
В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США
Минюст США требует два китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами
Космонавты на МКС выйдут в отрытый космос и вскроют обшивку «Союза МС-09»
На Украине испытали реактивные ракеты РС-80 «Оскол»
Трамп навал «несчастьем для народа Германии» покупку энергоносителей у России
Минюст США расследует дело по заявлениям Маска о выкупе акций Tesla
Трамп рассматривает запрос Польши о размещении военной базы США
Минздрав заявил о готовности обсудить инициативу введения «сухого закона»
Роботизация производства не уничтожит рабочие места, а создаст 58 млн новых
Трамп о крушении российского Ил-20 в Сирии: это чрезвычайно печально
Матч Галатасарай - Локомотив: москвичи уступают 0:1 после первого тайма
Российские военные подняли из воды обломки сбитого в Сирии Ил-20
Два автобуса столкнулись под Воронежем: два человека погибли, и еще 40 пострадали
Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в американские выборы
МИД РФ вызывал послов Швейцарии и Нидерландов из-за «шпиономании»
Матч Галатасарай - Локомотив: Идову и Хеведес появятся в стартовом составе "Локомотива" на игру
Путин заявил о нарушении Израилем суверенитета Сирии
Франция предложила помощь в поисковой операции на месте крушения российского Ил-20
По заказа Пентагона ученые создают нарушающий законы физики двигатель
«Нет иллюзий»: Госдеп признал, что Россия не пойдет на условия США по санкциям
Путин передал Чечне нефтяную компанию
Путин призвал губернаторов формировать команды на основе общих ценностей
Пентагон готов поддержать договоренности России и Турции по Идлибу
Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: премьер Израиля заверил в готовности передать все данные по крушению Ил-20
Британские ученые научились лечить рак с помощью устриц
Премьер-министр Израиля выразил соболезнование Путину