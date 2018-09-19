Сбербанк не видит необходимости в конвертации валютных депозитов в рубли

СЕГОДНЯ 02:52 2018-09-19T02:53:19+03:00

Сбербанк не станет конвертировать долларовые вклады в рубли при выплатах клиентам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Герман Греф заверил, что такой сценарий не рассматривается ни при каких обстоятельствах

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Возможность конвертации валютных депозитов в рубли в случае ужесточения санкций Сбербанк не рассматривал и не рассматривает. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф во вторник

Он подчеркнул, что такой вариант событий не может произойти и в будущем.

"В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях", - заявил Греф.

Он также отметил, что за последнее время Сбербанк не фиксировал роста перевода валютных депозитов в рубли.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что госбанки в России могут выдавать долларовые депозиты клиентам, конвертировав их в другую валюту. Он отметил, что вкладчики обязательно получат свои деньги, неизвестно только, в какой валюте.

Греф в комментарии назвал это заявление оговоркой «без всяческого намека» на перевод долларов в другую валюту, передает Интерфакс.

"Таких вариантов не существует, они не рассматриваются, и честно сказать, до того, как этот шум поднялся в социальных сетях, даже в голову никому такое не приходило. Видимо, страхи настолько велики, что даже такую безобидную фразу, которую он допустил, истолковали так", - пояснил глава Сбербанка.