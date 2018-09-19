СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-20 в Сирии

СЕГОДНЯ 03:52 2018-09-19T03:52:38+03:00

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По факту крушения самолета Ил-20 ВКС России в Сирии главное военно-следственное управление СК возбудило уголовное. Об этом во вторник сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, на месте происшествия работают следователи и криминалисты комитета вместе с представителями Минобороны РФ. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минобороны РФ возложило ответственность за крушение Ил-20 на Израиль. В ведомтсве заяивли, что истребители еврейского государства в момент ЧП бомбили территорию Сирии, прикрываясь при этом нашим самолетом и подставили российское воздушное судно под удар средств ПВО арабской республики.

Поисковики нашли в Средиземном море нашли место падения Ил-20. Он упал в 27-ми километрах к западу от населенного пункта Баниас, расположенного в сирийской провинции Латакия. Со дна уже подняли фрагменты тел экипажа и личные вещи погибших, а также обломки самолета.