Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии трагической случайностью

СЕГОДНЯ 04:23 2018-09-19T04:23:47+03:00

Глава государства призвал не сравнивать этот инцидент со сбитым Турцией истребителем Су-24

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Крушение самолета ИЛ-20 российских ВКС над Латакией стало следствием трагической случайности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства призвал не сравнивать этот инцидент со сбитым турецкими пилотами нашим истребителем Су-24 в августе 2016 года.

«Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», — подчеркнул Путин.

Президент пообещал, что в ответ с российской стороны последуют усиление мер безопасности наших военнослужащих, находящихся с Сирии. Он выразил соболезнования родственникам погибших.

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах - это всегда беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей», - сказал президент РФ.

Как рассказывал сайт kp.ru, российский Ил-20 17 сентября пропал с радаров по пути на авиабазу Хмеймим в 23:00 в 30 км от побережья Сирии. По данным Минобороны РФ, самолет был сбит сирийскими ПВО, потому что израильские истребители F-16, которые в этот момент обстреливали Латакию, прикрывались нашим воздушным судном и поставили его под удар. В результате крушения погибли 15 российских военнослужащих.