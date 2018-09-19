По мемуарам экс-директора ФБР Джеймса Коми снимут сериал

СЕГОДНЯ 05:43 2018-09-19T05:43:59+03:00

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Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного со своего поста президентом Дональдом Трампом, лягут в основу телесериала, который будет снят производственной компанией CBS Television Studios.

Сценарий по книге Коми «Высшая степень преданности: правда, ложь и лидерство» напишет Билли Рэй, известный работами над боевиком «Капитан Филлипс» и над картиной «Голодные игры», сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Кресло продюсера в этом проекте займет не менее известный сценарист и режиссер Алекс Куртцман, создавший сериал Star Trek: Discovery. Пока CBS Television Studios не решила, какому телеканалу продаст мини-сериал для показа.

Как рассказывал сайт kp.ru, «Высшая степень преданности» поступила в продажу в апреле этого года. Из всх книг, написанных уволенными Трампом чиновниками, именно мемуары Коми вызвали особый интерес, ведь обычно главы спецслужб не делятся своими воспоминаниями с прессой.

Напомним, глава Белого дома в начале мая прошлого года отправил в отставку Джеймса Коми, назначенного его предшественником Бараком Обамой на пост главы ФБР.. Это решение Трамп объяснил неспособностью Коми руководить Федеральным бюро расследований.