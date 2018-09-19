Неспособность получать удовольствие является основным признаком депрессии

СЕГОДНЯ 06:15 2018-09-19T06:16:09+03:00

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Если вы потеряли способность получать удовольствие от самых разных вещей, и даже не стремитесь к этому, возможно у вас депрессия. Об этом заявили эксперты в области психиатрии в ходе круглого стола.

Они выделили три основных симптома, которые свидетельствуют о том, что вашему душевному состоянию требуется помощь. Наряду с неспособностью получать удовольствие, отсутствием радости и мотивации к жизни, называют вегетативные расстройства.

Как пояснил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович, следует обратить внимание, если человек просыпается в пять часов утра он сильного сердцебиения, если возникают проблемы с функционированием желудочно-кишечного тракта, если появляется беспричинная тревога, пишут «Известия»

И третий признак депрессии - перепады настроения. С утра у человека в жизни все плохо, он глубоко несчастен, а к вечеру он уже способен улыбаться. Чаще всего такая изменчивость наблюдается осенью и весной.