2018-09-19T06:16:09+03:00
Общество

Неспособность получать удовольствие является основным признаком депрессии

Эксперты назвали три главных симптома депрессивного состояния человека
Юлия ДИВЕЕВА
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Специалисты назвали три признака депрессииСпециалисты назвали три признака депрессииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если вы потеряли способность получать удовольствие от самых разных вещей, и даже не стремитесь к этому, возможно у вас депрессия. Об этом заявили эксперты в области психиатрии в ходе круглого стола.

Они выделили три основных симптома, которые свидетельствуют о том, что вашему душевному состоянию требуется помощь. Наряду с неспособностью получать удовольствие, отсутствием радости и мотивации к жизни, называют вегетативные расстройства.

Как пояснил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович, следует обратить внимание, если человек просыпается в пять часов утра он сильного сердцебиения, если возникают проблемы с функционированием желудочно-кишечного тракта, если появляется беспричинная тревога, пишут «Известия»

И третий признак депрессии - перепады настроения. С утра у человека в жизни все плохо, он глубоко несчастен, а к вечеру он уже способен улыбаться. Чаще всего такая изменчивость наблюдается осенью и весной.

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