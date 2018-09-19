Погода в Москве на 19 сентября 2018 года: ожидается небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:06 2018-09-19T07:06:49+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 19 сентября 2018 года

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Прогноз погоды в Москве на 19 сентября 2018 года говорит о приходе в город небольшого потепления. В среду днем столбики термометров поднимутся до 20..22 градусов, а в ночные часы температура будет держаться на уровне 10..12 градусов.

Кроме того, в столице ожидается переменная облачность и небольшой дождь, который можно будет наблюдать местами по области, сообщает официальный сайт Гидрометцентра России.

Скорость потоков ветра западного направления, по данным синоптиков, составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на показателе 748 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что настоящее бабье лето придет в столицу в этот четверг, 20 сентября. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов, по старому прогнозу, или же до +24 градусов, по новому.