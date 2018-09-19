В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами

СЕГОДНЯ 07:13 2018-09-19T07:13:48+03:00

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В Мексике уволили директора института судбной медицины города Халистка, после того как неподалеку от Гвадалахары был обнаружен грузовик со 157 полуразложившимися трупами. Тела поместили в рефрижератор на время, поскольку в моргах государственных больниц не было мест.

Как пишет Mexico Daily News, в результате «морг на колесах» несколько дней переезжал с место на место из-за жалоб местных жителей на жуткий запах. Сначала грузовик припарковался в муниципалитете Тлакепаке (штат Халиско), затем переехал в Тлахомулько-де-Суньга, а потом в промышленную зону Гвадалахары.

За все это время власти так и не решили, что делать с телами. Издание предполагает, что все эти трупы – неопознанные жертвы преступлений.

Сейчас комиссия по правам человека Халиско начала расследование инцидента. Она требует от властей создать специальное кладбище, на котором можно будет захоронить не идентифицированные тела. Кроме того, юристы требуют собрать ДНК всех погибших, задокументировать все образцы. Местные власти заверяют, что решат все эти вопросы к концу октября.