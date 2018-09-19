2018-09-19T07:34:54+03:00
Экономика

Китай в июле сократил вложения в американский госдолг на $7,7 млрд

Однако, несмотря на это, КНР все еще остается лидером по объему вложений в американские долговые бумаги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инвестиции в экономику США - не самые выгодные вложенияИнвестиции в экономику США - не самые выгодные вложенияФото: REUTERS
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Китай только в июле этого года сократил инвестиции в государственный долг США на 77 млрд долларов - до 1,171 трлн. Об это свидетельствуют обновленные данные американского министерства финансов.

Примечательно, что, несмотря на сокращение вложений КНР в долговые бумаги, она продолжает оставаться лидером в данном рейтинге. Следом идет Япония с облигациями на 1,0355 трлн долларов. В последнее время она активно вкладывается в американские бумаги.

Замыкает тройку лидеров Ирландия, которая значительно отстает от первых двух государств. В июле я она сделала вложений всего на 600 млн долларов, увеличив общий объем таких бумаг до 300 млрд долларов.

Что касается России, то за последние месяцы наша страна весомо сократила инвестиции в госдолг, покинув топ-30 лидеров. На конец мая общий объем находящихся в распоряжении Москвы американских ценных бумаг составлял 14,9 млрд долларов, а к концу июля уменьшился еще на 3 млн. Ранее же Россия занимала 10-13 строчки этого рейтинга.

Сайт kp.ru писал о том, что инвестиции в казначейские бумаги США считаются надежными и максимально ликвидными. Именно они должны были служить так называемой "подушкой безопасности" на случай падения нефтяных цен внутри России, однако в апреле этого года наша страна почти вдвое сократила свои вложения в эти бумаги.

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