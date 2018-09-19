2018-09-19T07:54:03+03:00
Политика

Пентагон включил РФ и Китай в список угроз для кибербезопасности США

В американском Минобороны заявили, что вовлечены в "долгосрочное стратегическое соперничество" с нашими странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В новой стратегии кибербезопасности, которую представит Пентагон, Россия и Китай названы основными угрозами для СШАВ новой стратегии кибербезопасности, которую представит Пентагон, Россия и Китай названы основными угрозами для СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство обороны США включило Россию и Китай в список основных угроз кибербезопасности страны. В Пентагоне заявили, что Москва и Пекин якобы пытаются навредить самим американцам, а также их интересам с помощью проведения операций в интернет-пространстве. Об этом говорится в выдержках из готовящейся к публикации стратегии в области кибербезопасности.

Так, по мнению Пентагона, Россия проводит некие информационные операции в киберпространстве, в то время как Китай якобы крадет секретную информацию у правительства США и частных организаций.

По данным телеканала Fox News, в документе указывается, что из-за такой "злонамеренной киберактивности" Вашингтон надолго вовлечен в "стратегическое соперничество" с Москвой и Пекином. Также в качестве угроз в стратегии упомянуты КНДР и Иран.

Отмечается, что в дальнейшем Пентагон намерен заблаговременно принимать оборонительные меры, даже если зафиксированная активность будет не соответствовать "уровню вооруженного конфликта".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее США уже неоднократно называли РФ и Китай своими главными соперниками и угрозами национальной безопасности государства. По мнению американских властей, Москва и Пекин намерены изменить миропорядок и устоявшие территориальные границы.

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