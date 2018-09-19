2018-09-19T10:07:40+03:00
Общество

Российский летчик Ярошенко пожаловался на отсутствие медпомощи в тюрьме США

Константин Ярошенко был похищен в мае 2010 года американскими спецслужбами. Его приговорили к 20 годам тюрьмы
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Константин Ярошенко пожаловался на отсутствие медпомощи в тюрьме США. ФОТО: личный архив ЯрошенкоКонстантин Ярошенко пожаловался на отсутствие медпомощи в тюрьме США. ФОТО: личный архив Ярошенко
Изменить размер текста:

Российский летчик Константин Ярошенко отбывает в США 20-летний тюремный срок. В марте 2010 года он был похищен спецслужбами США в Либерии.

Российская сторона прилагает все усилия, чтобы сделать условия содержания россиянина более комфортными. Недавно на встречу к осужденному летали дочь и супруга. Это было первое свидание за семь лет.

- Семья очень меня поддержала. Я вернусь в Россию, - говорит Ярошенко.

В ближайших планах защитника Ярошенко обратиться в ООН, попросить помощи. Пока осужденный не делает ставку на справедливое рассмотрение его вопроса, допуская, что международная организация действует в угоду США.

Одна из проблем, которую пытается решить Ярошенко – это получение полноценной медицинской помощи в исправительном учреждении.

- Меня возили в больницу на консультацию. Врач сказал, что есть серьезные проблемы с желудком — нужно определить конкретное заболевание и дальнейший курс лечения. В тюрьме мне дали пропить курс сильных антибиотиков, но они не помогли. В тюрьме «Данбери» я тоже обращался с жалобой на проблемы здоровья. Но уже два месяца я нахожусь в ожидании вызова к врачу. А мне очень нужно лечение, - рассказывает Константин Ярошенко газете «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал о судьбе Константна Ярошенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп прокомментировал крушение российского самолета в Сирии
Мадуро может пропустить сессию Генассамблеи ООН по соображениям безопасности
Не менее 32 человек пострадали в результате утечки химикатов в Сиднее
Должников защитят от «черных коллекторов»
Жителям Львовской области запретили публично использовать русский язык
Абсолютное большинство россиян поддержали запрет смартфонов в школах
КНДР пообещала полностью демонтировать ядерные и ракетные объекты
Россия впервые отправила комплексы «Искандер-М» на учения в Киргизию
Пентагон включил РФ и Китай в список угроз для кибербезопасности США
Трампа взволновали итоги переговоров глав КНДР и Южной Кореи
Китай в июле сократил вложения в американский госдолг на $7,7 млрд
В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами
КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной сфере
Погода в Москве на 19 сентября 2018 года: ожидается небольшой дождь
Неспособность получать удовольствие является основным признаком депрессии
По мемуарам экс-директора ФБР Джеймса Коми снимут сериал
Стали известны имена мужчины и женщины, отравившихся в ресторане в Солсбери
Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии трагической случайностью
СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-20 в Сирии
Samsung больше не будет выпускать бюджетные смартфоны
Сбербанк не видит необходимости в конвертации валютных депозитов в рубли
Папа Франциск призвал молодежь беречь свою сексуальность
В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США
Минюст США требует два китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами
Космонавты на МКС выйдут в отрытый космос и вскроют обшивку «Союза МС-09»
На Украине испытали реактивные ракеты РС-80 «Оскол»
Трамп навал «несчастьем для народа Германии» покупку энергоносителей у России
Минюст США расследует дело по заявлениям Маска о выкупе акций Tesla