Российский летчик Ярошенко пожаловался на отсутствие медпомощи в тюрьме США

СЕГОДНЯ 10:07 2018-09-19T10:07:40+03:00

Константин Ярошенко был похищен в мае 2010 года американскими спецслужбами. Его приговорили к 20 годам тюрьмы

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Российский летчик Константин Ярошенко отбывает в США 20-летний тюремный срок. В марте 2010 года он был похищен спецслужбами США в Либерии.

Российская сторона прилагает все усилия, чтобы сделать условия содержания россиянина более комфортными. Недавно на встречу к осужденному летали дочь и супруга. Это было первое свидание за семь лет.

- Семья очень меня поддержала. Я вернусь в Россию, - говорит Ярошенко.

В ближайших планах защитника Ярошенко обратиться в ООН, попросить помощи. Пока осужденный не делает ставку на справедливое рассмотрение его вопроса, допуская, что международная организация действует в угоду США.

Одна из проблем, которую пытается решить Ярошенко – это получение полноценной медицинской помощи в исправительном учреждении.

- Меня возили в больницу на консультацию. Врач сказал, что есть серьезные проблемы с желудком — нужно определить конкретное заболевание и дальнейший курс лечения. В тюрьме мне дали пропить курс сильных антибиотиков, но они не помогли. В тюрьме «Данбери» я тоже обращался с жалобой на проблемы здоровья. Но уже два месяца я нахожусь в ожидании вызова к врачу. А мне очень нужно лечение, - рассказывает Константин Ярошенко газете «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал о судьбе Константна Ярошенко.