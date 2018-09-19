Трамп прокомментировал крушение российского самолета Ил-20 в Сирии

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-19T10:41:38+03:00

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Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник, 18 сентября, на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, прокомментировал крушение российского Ил-20 в Сирии.

В частности, американский лидер назвал инцидент со сбитым самолетом "чрезвычайно печальным", а всю ситуацию - "не очень хорошей"

"На основе изучения фактов можно сделать вывод, что Сирия сбила российский самолёт. Я понимаю, что погибли по меньшей мере 14 человек, и это очень печально… это не очень хорошая ситуация", — сказал он.

Напомним, что вечером в понедельник, 17 сентября, российский самолет-разведчик Ил-20 пропал с радаров во время захода на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим. Произошло это через час после того, как истребители ВС Израиля провели бомбежку по правительственным объектам ближневосточной республики.

Позже в министерстве обороны РФ озвучили трагическую новость - наш самолет был сбит недалеко от города Латакия. Все находящиеся на борту 15 военнослужащих погибли. Фрагменты их тел уже выловили из моря и погрузили на корабли.

Оказалось, что вскоре после того, как израильские F-16 атаковали территорию Сирии, правительственные войска привели в действие комплексы ПВО С-200. Пытаясь маневрировать, истребители буквально спрятались за пролетающим мимо российским Ил-20, подставив его под удар.

Ответственность за трагедию возложили на Израиль

Комментируя случившееся в Сирии в Минобороны РФ заявили, что именно израильские военнослужащие ответственны за гибель наших граждан. Эти же слова глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу произнес в разговоре со своим коллегой из еврейского государства Авигдором Либерманом.

Министр подчеркнул, что наша страна не оставит данные провокационные и безответственные действия без ответа. Особенно учитывая тот факт, что израильские ВС предупредили российскую сторону о готовящейся атаке на правительственные сирийские объекты лишь за минуту. Самолет просто не успели увести с заданной траектории.

Израиль переложил вину за сбитый Ил-20 на Сирию, Иран и "Хезболлу"

В Иерусалиме извиняться за случившееся у побережья Средиземного моря не стали, более того, решили переложить свою вину на других. Так, израильские власти возложили ответственность за сбитый Ил-20 на режим президента Сирии Башара Асада, Иран и движение Хезболла.

В еврейском государстве признали, что действительно бомбили территорию соседней республики, однако делали это с "благой" целью. Атаке израильских ВВС подверглись лишь те объекты, на которых якобы осуществлялось производство "точного и смертоносного оружия", предназначенное движению "Хезболла" в Ливане.

Путин об авиакатастрофе близ Латакии

Президент России Владимир Путин уже принес соболезнования родным и близким всех военнослужащих, погибших в результате обстрела сирийскими ПВО, назвав случившееся "трагической случайностью". Он подчеркнул, что власти обязательство разберутся в ситуации и призвал общественность не сравнивать этот эпизод с тем, когда в Турции был сбит наш самолет.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены в первую очередь на дополнительное обеспечение наших военнослужащих и объектов в Сирии", - подытожил глава государства, добавив, что эти шаги "заметят все".