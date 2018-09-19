2018-09-19T10:40:59+03:00
Политика

Палестина заявила о готовности признать Крым частью России

Власти ближневосточного государства поддерживают право жителей полуострова на самоопределение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Палестина поддержала позицию России по КрымуПалестина поддержала позицию России по КрымуФото: Евгения ГУСЕВА
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Палестина поддерживает позицию России по вопросу легитимности состоявшегося в 2014 году крымского референдума, поскольку все народы имеют неотъемлемое право на самоопределение. Такое заявление сделал посол ближневосточного государства в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право", - сказал дипломат.

По его словам, власти Палестины готовы официально подтвердить свою позицию, но лишь на двусторонней основе. В свою очередь постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов подтвердил, что делегации из частично признанного государства действительно часто посещают российский полуостров.

"Палестинский лидер Махмуд Аббас во время нашей с ним встречи очень тепло отзывался о Крыме, у них есть полное понимание того, что Крым российский и по-другому не будет", - цитирует газета "Известия" постпреда.

Мурадов подчеркнул, что отношение к ситуации с полуостровом меняется не только на Ближнем Востоке, но и в странах Европы. Запад также начинает осознать, что Крым всегда был частью России и жизненно важным для нее пространством.

Сайт kp.ru писал о том, что РФ признала независимость Палестинского Государства еще в 1988 году. С тех пор в Москве функционирует полноценное представительство этой страны.

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