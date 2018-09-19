2018-09-19T11:19:02+03:00
Умные вещи

В России планируют создать сотовую сеть для чиновников и силовиков

Данный проект указан в паспорте программы "Цифровая экономика", на реализацию которой государство потратит порядка 73,4 млрд рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К 2024 г. в России должна быть создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителейК 2024 г. в России должна быть создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России появится специальная сотовая сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей, в том числе чиновников и силовиков. Ожидается, что проект ее создания будет завершен к 2024 году. Об этом говорится в паспорте программы "Цифровая экономика", который ранее был одобрен правительством.

Отмечается, что сеть будет работать по технологии LTE-450, которая предоставляет возможность управления приоритетами для различных групп пользователей. В этом диапазоне устройства могут работать в режиме рации, а также передавать видео. Кроме того, сеть отличается высокими скоростями и малыми задержками передачи данных.

Еще одним плюсом является тот факт, что покрытие остается довольно устойчивым даже при минимальном количестве базовых станций, сообщают "Ведомости".

На данный момент неизвестно сколько средств потребуется на реализацию данного проекта, однако всего на программу планируется потратить порядка 73,4 млрд рублей. Ответственным за исполнение инициативы назначен заместитель министра цифрового развития Олег Иванов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в России предложили также изменить криптографическую защиту сим-карт. В Минкомсвязи признали их незащищенными от взлома со стороны иностранных спецслужб.

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