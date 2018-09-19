Неисполнение судебных решений обойдется в 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-19T11:27:58+03:00

За неисполнение суда штрафы могут вырасти до трех миллионов рублей Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

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Депутаты предложили дополнить статью КоАп, которая предписывает наказание за неисполнение решение суда. Если поправки будут учтены, то штрафы за игнорирование судебного постановления могут взлететь в разы. Максимальная санкция статьи – 3 миллиона рублей.

Речь идет о ситуациях, когда игнорируется запрет на ведение хозяйственной деятельности на потенциально опасных объектах. Продолжение работы на таких предприятиях может привести к эпидемии, нанесению существенного вреда экологии, радиационной или техногенной катастрофы, а также к риску аварии на предприятии или опасности обрушению здания.

Соответствующий законопроект планирует рассмотреть в сентябре Госдума. Зачастую компании в течение долгого времени игнорируют решение суда, не обращая внимания на небольшие штрафы. Ужесточение санкций поможет заставить их устранять все нарушения в срок

Парламентарии указывают, что сегодня штраф за такое нарушение составляет всего 2,5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 70 тыс. рублей для организаций. Эти суммы настолько малы, что проще заплатить штраф и продолжить работу, пока судьба спора решается в суде.

Если сделать «финансовый кнут» более основательным, а условия его применения простыми, то бизнес будет оглядываться на перспективу наказания.

Изменения предполагают увеличение штрафов от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для граждан, от 500 тыс. до 800 тыс. рублей для предпринимателей и от 1 млн до 3 млн рублей для юрлиц.

Индивидуальным предпринимателям может быть предписано в качестве наказания приостановить деятельность на срок до 90 дней.

Первое чтение законопроекта пройдет уже в сентябре, пишет газета «Известия».