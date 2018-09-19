2018-09-19T12:24:48+03:00
Политика

Тарасенко пока не определился с участием в третьем туре выборов губернатора Приморья

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что регональному избиркому рекомендовано признать результаты досрочных выборов главы края недействительными
Екатерина БОЛГОВА
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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей ТарасенкоВременно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей ТарасенкоФото: Александр ГЛУЗ
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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко пока не определился с участием в третьем туре выборов главы региона.

Ранее в среду, 19 сентября, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК рекомендует региональному избиркому признать выборы губернатора Приморья недействительными. После этого Тарасенко заявил, что в новых выборах участвовать не будет. Однако позже он отметил, что пока не решил точно.

"Я вот честно хочу сказать, не знаю, на третий тур пойду, не пойду… Давайте еще раз подумаю", — сказал Тарасенко.

После этого добавил, что "надо идти на третий тур", передает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора. После этого кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов. 18 сентября на сайте ЦИК появились данные по итогам обработки 100% бюллетеней, согласно которым Тарасенко набрал 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. В ТИК Советского района Владивостока заявили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

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