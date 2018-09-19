Организатор назвал причину отмены концерта Монеточки в Москве

СЕГОДНЯ 13:05 2018-09-19T13:05:26+03:00

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Организатор концерта певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), который должен был состояться в московском клубе Gipsy 16 сентября, однако был отменен всего за полчаса до начала, рассказал, что стало причиной срыва планов на самом деле.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сама певица объяснила свой отказ выступать невыполненными условиями райдера. Организаторы якобы смогли выполнить все условия контракта лишь за два часа до концерта. Сама же девушка якобы еще за день предупредила, что не выйдет на сцену при таком отношении. Более того, пожаловалась, что ей так и не выплатили гонорар.

"Она полностью все не так сказала. Она получила первую часть гонорара наличными, вторую — по безналу. Потом ее директор Евгений Крамер спрашивал у меня по СМС, когда будет третья часть денег", — рассказал организатор Арсен.

По его словам, изначально Монеточка получила 800 тысяч рублей и еще 400 тысяч ей должны были отдать перед выходом на сцену. Однако в день концерта с организатором связался тур-менеджер Вадим и сказал, что если тот сейчас же не привезет оставшуюся часть гонорара, то все отменяется.

При этом Арсен признал, что условия райдера действительно были выполнены с задержкой, однако причиной являлся некорректно составленного технического райдера. В результате саундчек (процесс настройки звукового оборудования) перенесли с 15:00 на 17:00. При этом представители Монеточки, по словам организатора, продолжали тянуть время из-за невыплаты оставшейся части гонорара. В результате концерт не состоялся.

Всем расстроенным поклонникам творчества популярной певицы обещали выплатить деньги за билеты до конца недели. Однако самому Арсену удалось вернуть лишь те средства, которые были выплачены Монеточке по безналичной оплате. Остальную сумму представители исполнительницы не отдали до сих пор. На связь они также не выходят, передает телеканал "360".