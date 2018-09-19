В Госдуме предложили дать выпускникам один год, чтобы выбрать профессию

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-19T13:20:04+03:00

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В Госдуме предложили дать выпускникам школ один год (так называемый gap year), чтобы выбрать профессию. Соответствующее обращение депутат от ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения Ольге Васильевой.

"В некоторых странах, ВВП которых будет повыше российского, есть понятие gap year, в течение которого молодые люди путешествуют по стране, занимаются волонтерской деятельностью, проходят практику в различных учреждениях и компаниях, чтобы понять, что им интересно и чем они хотят заниматься", — говорится в документе.

Депутат отметил, что считает целесообразным введение такой системы и в России. По его мнению Власова, система образования в нашей стране не отвечает современным требованиям экономики, из-за чего большинство выпускников высших учеьных заведений затем работают не по специальности.

"Наши выпускники знают все и одновременно не знают ничего. Экономика требует от выпускника узкоспециализированных знаний, быть лучшим в своей области, быть креативным, созидать, а не повторять", — считает Власов, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Власов выступал с предложением закрепить за московскими школами теплицы, чтобы дети имели представление об огородном деле