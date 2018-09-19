Песков заявил, что врио губернатора Приморского края остается Тарасенко

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-19T13:30:15+03:00

Сам врио главы региона также опроверг сообщения о своей отставке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края по-прежнему остается Андрей Тарасенко. Представитель Кремля напомнил, что и.о. главы субъектов РФ назначается указом президента страны.

«Если будут какие-то иные решения, или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете», — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее в среду, 19 сентября, ЦИК рекомендовал региональной избирательной комиссии признать недействительными результаты второго тура выборов в Приморье, прошедшего в минувшее воскресенье, 16 сентября. После голосования кандидаты в губернаторы края Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации.

Сам Тарасенко также опроверг сообщения о своей отставке. В пресс-службе врио главы Приморья заявили, что он не писал соответствующее заявление.

"Нет, Тарасенко не писал такого заявления", - сказал представитель Тарасенко, передает ТАСС.