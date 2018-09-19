Вологодчина - один из регионов-лидеров СЗФО по сортировке мусора

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-19T13:36:48+03:00

Об экологической безопасности говорили в Нарьян-Маре на совещании Секретаря Совбеза РФ при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО

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На территории Северо-Западного округа ежегодно образуется 456 миллионов тонн отдохов. При этом только 22% утилизируется. Остальная часть размещается на свалках, большинство из которых несанкционированные. Эти свалки представляют реальную угрозу здоровью людей.

Поэтому утилизация и сортировка отходов, по мнению собравшихся, является первоочередной экологической задачей. Пока сортировку проводят всего на 14 полигонах округа, в основном расположенных в Вологодской и Калининградской областях.

На Вологодчине действует 5 мусоросортировочных станций общей мощностью 282 тысячи тонн в год. В 2017 году было обработано и утилизировано около 100 тысяч тонн ТКО. К 2022 году планируется ввод в эксплуатацию еще четырех мусоросортировочных станций - в Череповце, Великом Устюге, Вытегорском и Сокольском районах - общей мощностью 250,5 тысяч тонн в год.

Для снижения транспортной нагрузки и затрат на вывоз твердых коммунальных отходов к 2022 году в регионе будет запущено 11 мусороперегрузочных станций.

«Территориальная схема обращения с отходами в Вологодской области разработана сроком на 10 лет, - пояснил Губернатор Олег Кувшинников. - Свалок на территории региона более 200. Наша задача на три ближайших года – полностью их ликвидировать. Все отходы должны размещаться на сертифицированных полигонах ТБО».

В Вологодской области уже проведены конкурсные отборы по выбору региональных операторов по обращению с ТКО. Задача ближайшего времени провести торги и выбрать добросовестных перевозчиков для транспортировки мусора.