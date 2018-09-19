СЕГОДНЯ 14:09 2018-09-19T14:10:19+03:00

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Еще недавно о преемственности поколений в рамках одной профессии говорить не приходилось. Россияне искали, где лучше, получали новое образование в других городах, активно переезжали, оставались жить в других городах, и роль династии постепенно сходила на нет. Но в последнее время эксперты отмечают, что взаимодействие поколений в разных компаниях становится все более значимой. Ведь молодые работники сильно отличается по своему менталитету от предыдущего, и найти эффективные способы их коммуникации очень важно. Этот вопрос стал главным в дискуссии ученых и специалистов по персоналу.

«В ближайшие годы в компаниях будут работать пять поколений, - говорит профессор ТюмГУ Анастасия Лёвкина. – И работа в коллективе не всегда будет соответствовать менталитетам каждого из них. Как привлекать и удерживать эффективных сотрудников разных поколений, координировать в связи с этим стиль руководства и оставаться открытым к изменениям - задачи, которые необходимо решать серьезно». Уже сегодня, по словам эксперта, в одной организации могут работать традиционалисты (родившиеся до 1946 года), рожденные в годы бэби-бума (1946 -1964 г.), так называемое поколение X (1965 – 1980 г.), поколение Y (1981 – 1999 г.) и поколения Z (с 2000 г. по настоящее время). «Все они имеют очень специфические характеристики, - пояснила А. Лёвкина. – И поэтому каждое поколение стремится достичь организационных целей по-разному. Эта ситуация порождает явление под названием «поколенческая турбулентность».

Понятно, что нужна какая-то стратегия, которая позволит сосуществовать членам разных демографических когорт в компаниях со своими убеждениями, ценностями и концепциями труда. При том,что большим барьером для успешной коммуникации является цифровая среда. Для кого-то она является привычной, и работник чувствует себя в ней как рыба в воде, а кто-то ощущается себя в ней мигрантом.

В рамках международной конференции «Обеспечение безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству» эксперт сообщила, что компании должны быть готовы к адаптации к новым стилям работы. Отметим, что в ТюмГУ реализуется программа дополнительного профессионального образования «Управление персоналом: международная организация». В ее рамках изучаются лучшие HR практики в условиях глобализации рынка труда. Так, под руководством Лёвкиной международную повестку кадровых проблем бизнеса изучала Ana Karime Rivero Gasca (Мексика).