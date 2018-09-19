Умер Тэд Мамфорд - сценарист и продюсер сериала "Альф"

СЕГОДНЯ 14:12 2018-09-19T14:12:12+03:00

Несколько недель назад в США умер Тэд Мамфорд

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Несколько недель назад в четверг, 6 сентября, умер Тэд Мамфорд - американский сценарист и продюсер, учасствовавший в создании комедийного сериала "Альф". О смерти мужчины сообщил его двоюродный брат Джон Симс.

Известно, что продюсер скончался в городе Силвер Спринг штата Мерилэнд. На момент смерти ему было 67 лет. Причины смерти мужчины, издание The Hollywood Reporter не называет.

Тэд Мамфорд работал над такими популярными телешоу, как "Улица Сезам", "Военно-полевой госпиталь", "Полиция Нью-Йорка", "Шоу Косби" и "Умная собачка Блу". Кроме того, он выступал продюсером 34 эпизодов сериала "МЭШ".

Также кинематографист был трижды номинирован на телевизионную премию "Эмми", а в 1973-м все же получил эту награду за образовательную детскую передачу "Электрическая компания".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце лета 2018 года студия Warner Bros. заявила о перезапуске сериала "Альф". Проект пока находится в начальной стадии разработки.