2018-09-19T14:31:48+03:00
Политика

Собянин назначил членов нового правительства Москвы

Кадровые перестановки не коснулись лишь четырех человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Сергей Собянин назначил новое правительствоМэр Сергей Собянин назначил новое правительствоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вновь избранных мэр столицы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в правительстве Москвы.

Так, заместителем градоначальника по экономике стал Владимир Ефимов, который ранее был руководителем департамента. Наталья Сергунина возглавила аппарат правительства и взяла на себя курирование ряда вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства. Раковой Анастасии доверено решение проблем социальной политики.

Что касается бывшего заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова, то она займет должность советника Собянина.

"Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. <...> Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы". - приводятся слова градоначальника на его сайте.

Отмечается, что кадровые перестановки не коснулись Марата Хуснуллина, Александра Горбенко, Петра Бирюкова и Максима Ликсутова. Все они сохраняют за собой основные направления деятельности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередные выборы мэра Москвы состоялись 9 сентября 2018 года. Явка населения на избирательные участки составила 32.03%. В результате Сергей Собянин набрал 70,17% (1, 58 млн голосов) и был переизбран на должность градоначальника.

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